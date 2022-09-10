Итальянский фигурист Мемола стал победителем этапа юниорского Гран-при в Риге

На третьем этапе юниорской серии Гран-при в Риге (Латвия) юноши завершили выступления в произвольной программе. По итогам соревнований лучшим стал итальянский фигурист Николай Мемола, захвативший лидерство после короткой программы.



Второе место занял японец Рио Наката, третий результат – у представителя Казахстана Рахата Бралина. Во время произвольной программы никто из фигуристов не попытался исполнить четверной прыжок.



Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Третий этап. Рига, Латвия

Юноши



1. Николай Мемола (Италия) – 225,76 балла.

2. Рио Наката (Япония) – 200,17.

3. Рахат Бралин (Казахстан) – 199,38.

4. Роберт Ямпольски (США) – 196,67.

5. Макар Сунцев (Финляндия) – 189,03.

6. Цудои Суто (Япония) – 183,30.

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