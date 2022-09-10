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Итальянский фигурист Мемола стал победителем этапа юниорского Гран-при в Риге

Итальянский фигурист Мемола стал победителем этапа юниорского Гран-при в Риге
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На третьем этапе юниорской серии Гран-при в Риге (Латвия) юноши завершили выступления в произвольной программе. По итогам соревнований лучшим стал итальянский фигурист Николай Мемола, захвативший лидерство после короткой программы.

Второе место занял японец Рио Наката, третий результат – у представителя Казахстана Рахата Бралина. Во время произвольной программы никто из фигуристов не попытался исполнить четверной прыжок.

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Третий этап. Рига, Латвия
Юноши

1. Николай Мемола (Италия) – 225,76 балла.
2. Рио Наката (Япония) – 200,17.
3. Рахат Бралин (Казахстан) – 199,38.
4. Роберт Ямпольски (США) – 196,67.
5. Макар Сунцев (Финляндия) – 189,03.
6. Цудои Суто (Япония) – 183,30.

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