Валиева исполнила знаменитый каскад Загитовой и Щербаковой. Видео

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева на тренировке исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Соответствующее видео 16-летняя спортсменка опубликовала в соцсетях.
Каскад тройной лутц — тройной риттбергер является фирменным элементом двух олимпийских чемпионок в женском одиночном катании – Алины Загитовой и Анны Щербаковой. Обе фигуристки, как и Валиева, тренируются под руководством Этери Тутберидзе.
В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, переписав на себя все три рекорда по набранным баллам – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. После победы сборной России в командном турнире Игр в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная полтора месяца назад, оказалась положительной. Вручение медалей фигуристам отложили до окончания расследования.
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