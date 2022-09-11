Алина Загитова: хоккей люблю больше футбола

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своём отношении к другим видам спорта.
«Я люблю играть в футбол. Даже в детстве, когда не было тренера, мы разминались тем, что пинали теннисный мяч. Пока не хочу играть за медийную команду, я больше люблю хоккей.
Я хотела попробовать в боксе для развития себя, но не профессионально. Бокс тренирует выносливость, резкость, сердце, координацию, поэтому выбрала для себя этот вид, там всё качественно прокачивается, потом узнаёшь, что где-то есть новые мышцы. Пока у меня нет задачи проводить выставочные бои, но мы не знаем, что будет потом, я живу здесь и сейчас. Пока нет человека, которого хотела бы пригласить на бой. Хотела бы ещё попробовать себя в гребле, но у меня руки слабые, сразу говорю», — приводит слова Алины Загитовой ТАСС.
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