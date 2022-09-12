Лавренчук: у нашей дочки такой характер, что её даже Тутберидзе сломать не смогла

Тренеры по фигурному катанию Алексей Василевский и Юлия Лавренчук рассказали о тренировках своей дочери у Этери Тутберидзе.
«Собираемся ли делать из детей фигуристов? Девочка у нас фигуристка, но пока что она тренируется для себя, наверное», — сказала Лавренчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Ещё ментально не до конца понимает, хотя работает так же много», — добавил Василевский.
Юлия: Я бы хотела, чтобы кто-то из детей стал фигуристом. Средний у нас умный мальчик, поэтому он у нас в учёбу идёт. А близнецы оба достаточно координированные, я бы очень хотела, чтобы они встали на лёд, но папа у нас очень против этого, и тут у нас конфликт интересов (смеётся).
Алексей: Слишком много, понимаете. У меня супруга 24 часа на льду, а тут ещё и дети будут.
Алексей: Зато они будут всегда рядом? Это очень тяжело — тренировать своего ребёнка.
Юлия: привлекаем ли других специалистов к тренировкам? Нет. Наша дочка каталась у Этери Георгиевны (Тутберидзе), но у неё такой характер, что, мне кажется, её даже Этери Георгиевна сломать не смогла. Поэтому мы забрали её оттуда и она катается для себя у нас в группе. Ну, не катается, а болтается (улыбается).
Алексей: Нет, она работает наравне, просто не до конца осознаёт, зачем ей это нужно, почему от неё столько хотят.
Юлия: Просто она не воспринимает маму и папу как тренеров. Мама — это мама остаётся, а папа — это папа. У нас каждая ошибка — это обида. Она воспринимает это не как то, что ей пытаются помочь. Я думаю, что у любого тренера с ребёнком так.
Алексей: Ей девять лет, она хоть и маленький ребёнок, но у неё уже взрослая жизнь. Когда она у Этери Георгиевны каталась, она в 6:30 выезжала из дома и приезжала в 22:30. Здесь то же самое: тренировка в 6:45, потом, когда она заканчивается, она сразу идёт на обучение до 7 часов вечера. И, конечно, ей тяжело. На тренировке она должна работать на равных, домой хорошие оценки должна приносить. С неё очень большой спрос. И нет понимания, зачем она должна всё это делать, когда многие дети в её возрасте мультики смотрят.
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