Лавренчук: не вижу проблемы в возрастном цензе. Все, кто прыгал, будут продолжать прыгать

Бронзовый призёр чемпионата Европы 1997 года в одиночном катании, а ныне тренер Юлия Лавренчук высказалась об изменении возрастного ценза для фигуристов.
«Что насчёт нововведений в межсезонье? Как отношусь к возрастному цензу? Я абсолютно нормально отношусь к этому. Все, кто прыгал, будут продолжать прыгать, только на других соревнованиях. Я не вижу в этом вообще проблемы. Главное, чтобы мы это вообще могли показывать, и не у себя дома, а на международных соревнованиях», — сказала Лавренчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) 7 июня принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет. В сезоне-2022/2023 планка остаётся на уровне 15 лет, в сезоне-2023/2024 поднимется до 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 ценз составит 17 лет.
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