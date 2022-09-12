Марк Кондратюк чуть не забыл олимпийский костюм перед вылетом в Пекин

Российский фигурист Марк Кондратюк перед триумфальной для себя Олимпиадой в Пекине чуть не забыл костюм. Об этом рассказал директор музея фигурного катания на базе в Новогорске Андрей Уваров.

«Перед Олимпиадой был интересный случай — мы попросили его отдать один из своих старых костюмов. Наши сборники в те дни уже уезжали на закрытый сбор в Красноярск, а оттуда сразу в Пекин на Олимпиаду. Но Марк нашел время передать наряд. Он мне говорит: «Андрей, я вам принёс костюм». Я ему: «Марк, спасибо».



Забрал пакет, открываю его уже дома, а там… олимпийский костюм Иисуса Христа! А Марк уже завтра уезжает! И без костюма ему в Пекине никак не станцевать. Мне сразу звонит Светлана Владимировна Соколовская: «Он дурачок, что ли?» Я говорю: «Нет, это, видимо, ошибка». Быстро прибегаю в ЦСКА и отдаю костюм. В общем, всё закончилось хорошо.



Эта история показывает, что он живёт не только спортом, но и искусством. Ему хочется владеть аудиторией, он хочет иметь фанатов и реализоваться. Это очень важно. Ведь карьера спортсмена — это не только лёд», — сказал Уваров в интервью Sport24.