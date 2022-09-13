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Загитова ответила на вопрос о возможном бое с Бузовой

Загитова ответила на вопрос о возможном бое с Бузовой
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос о возможном поединке с российской телеведущей, певицей и актрисой Ольгой Бузовой.

«Пока не чувствую, что я хочу с кем-то драться, бороться. Пока всё это не про меня. Но кто знает? Никогда не загадываю на будущее. Чем меня привлекают единоборства? Ощущением себя. В боксе можно какую-то свою злость и негативные эмоции выплёскивать на тренировках. И зрелищность, конечно, тоже нравится», — приводит слова Загитовой «Плеймейкер».

Алина Загитова является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года и победительницей финала Гран-при 2017 года. Спортсменка имеет звание заслуженного мастера спорта России.

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