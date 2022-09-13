Медведева ответила на вопрос, какой вид спорта популярнее — фигурное катание или футбол

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева в перерыве матча 2-го тура группового этапа Кубка России между московским «Динамо» и «Ахматом» из Грозного ответила на вопрос, какой вид спорта популярнее — фигурное катание или футбол.



«Я приверженец своего вида спорта, поэтому буду топить за фигурное катание. Считаю, что фигурное катание — один из самых популярных видов спорта. Думаю, чуть-чуть популярнее футбола.



Возможно, благодаря мне люди, которые следят за фигурным катанием, будут следить за футболом. Другие виды спорта тоже надо отслеживать. Это интересно», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После первого тайма впереди «Динамо» — 2:1. Голы у бело-голубых забили Фёдор Смолов и Ярослав Гладышев. У «Ахмата» отличился Иван Олейников.