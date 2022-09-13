Евгения Медведева объяснила, почему болеет за футбольное «Динамо»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева в перерыве матча 2-го тура группового этапа Кубка России объяснила, почему болеет за футбольное «Динамо». Московский клуб встречается с «Ахматом» из Грозного.
«Меня можно назвать болельщицей «Динамо». Так исторически вышло, что я выбрала такую футбольную команду и ни разу не пожалела. В своей жизни посетила не так много футбольных матчей. Сегодня это лишь мой третий такой крупный поход на футбол. Со временем понаберусь и буду щеголять.
Почему именно «Динамо»? Всё началось с синего цвета. Мою первую команду «Время первых» облачили в синий цвет. Связано ли с тем, что Егор Крид здесь (на стадионе «Динамо». — Прим. «Чемпионата») праздновал день рождения? Да, тут был футбольный матч, где Егор праздновал день рождения. Флешбэки, конечно, есть. Но мой приход на сегодняшний матч не связан с этим, потому что я и до этого ходила на матчи.
Любимый футболист? Пока не всех выучила, потому что это мой третий матч. Не нагнетайте такими вопросами (смеётся)», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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