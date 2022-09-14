РУСАДА закончило расследование по допинговому делу Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — цитирует Логинову ТАСС.
Напомним, в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Валиева заняла лишь четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото. Спортсменка выступала на фоне допинг-скандала. Перед турниром стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.
Злоумышленник пытается поджечь «Хрустальный»:
- 14 сентября 2022
-
16:23
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:10
-
12:39
-
12:09
-
00:09
- 13 сентября 2022
-
22:16
-
21:59
-
21:26
-
20:07
-
19:30
-
19:16
-
19:11
-
19:06
-
18:57
-
18:50
-
18:15
-
17:47
-
14:19
-
14:01
-
13:59
-
13:39
-
13:31
-
13:31
-
13:24
-
12:01
-
11:40
-
08:48
-
08:31
-
08:15