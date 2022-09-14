РУСАДА закончило расследование по допинговому делу Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — цитирует Логинову ТАСС.

Напомним, в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Валиева заняла лишь четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото. Спортсменка выступала на фоне допинг-скандала. Перед турниром стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.

Злоумышленник пытается поджечь «Хрустальный»: