17-летний американец Малинин первым в истории приземлил четверной аксель на турнире. Видео

17-летний американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Он сделал это в произвольной программе на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

За произвольную программу Малинин заработал 185,44 балла. До этого он набрал 71,84 балла в короткой программе. Общий результат Ильи по сумме двух прокатов составил 257,28 балла. Это позволило ему одержать победу на соревнованиях. Второе место на турнире занял француз Кевин Эмо. На его счету 236,17 балла. Третьим стал другой представитель США Кэмден Пулкинен. У него 219,49 балла.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершила расследование по допинговому делу Камилы Валиевой.