Американец Илья Малинин прокомментировал свой первый в истории четверной аксель на турнире

17-летний американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, прокомментировал свой успех.

«Всё прошло действительно хорошо. На тренировках мне довольно легко понять, как выбрать правильное время и всё остальное, чтобы попытка была хорошей. Делать это на соревнованиях — совсем другое дело, потому что нервы и давление могут этому помешать. Поэтому надо относиться к этому так, словно я дома, и всё сложилось хорошо.

Ранее у меня возникла идея попробовать это. В марте, в апреле я действительно стал работать над техникой, улучшить её», — приводит слова Малинина Washington Post.

Новость по теме 17-летний американец Малинин первым в истории приземлил четверной аксель на турнире. Видео

Также посмотрите видео исторического четверного акселя 17-летнего Ильи Малинина: