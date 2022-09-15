Американец Илья Малинин прокомментировал свой первый в истории четверной аксель на турнире
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17-летний американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, прокомментировал свой успех.
«Всё прошло действительно хорошо. На тренировках мне довольно легко понять, как выбрать правильное время и всё остальное, чтобы попытка была хорошей. Делать это на соревнованиях — совсем другое дело, потому что нервы и давление могут этому помешать. Поэтому надо относиться к этому так, словно я дома, и всё сложилось хорошо.
Ранее у меня возникла идея попробовать это. В марте, в апреле я действительно стал работать над техникой, улучшить её», — приводит слова Малинина Washington Post.
Новость по теме17-летний американец Малинин первым в истории приземлил четверной аксель на турнире. Видео
Также посмотрите видео исторического четверного акселя 17-летнего Ильи Малинина:
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