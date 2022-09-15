Евгений Плющенко отреагировал на первый в истории четверной аксель от 17-летнего Малинина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на новость о том, что 17-летний американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Малинин сделал это в ходе произвольной программы на турнире серии «Челленджер» под названием US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

«Первый в истории аксель в четыре с половиной оборота! Илья Малинин. С этого дня в фигурном катании началась новая история. Новая история — новый уровень», — написал Евгений Плющенко в своих социальных сетях.

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