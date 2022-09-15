Джонни Вейр обратился к Малинину. Тот 1-м в истории приземлил четверной аксель на турнире
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Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр обратился к 17-летнему американскому фигуристу Илье Малинину. Напомним, Малинин стал первым спортсменом в истории, который чисто исполнил четверной аксель на официальном турнире. Он сделал это на челленджере US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).
«Сегодня Илья Малинин приземлил первый в истории четверной аксель на турнире в Лейк-Плэсиде. Это место многих великих моментов в истории американского спорта. 4,5 революции в мгновение ока. Браво, Илья!» — написал Джонни Вейр в своих социальных сетях.
Новость по темеАмериканец Илья Малинин прокомментировал свой первый в истории четверной аксель на турнире
Также посмотрите видео исторического четверного акселя 17-летнего американца Ильи Малинина:
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