Джонни Вейр обратился к Малинину. Тот 1-м в истории приземлил четверной аксель на турнире

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр обратился к 17-летнему американскому фигуристу Илье Малинину. Напомним, Малинин стал первым спортсменом в истории, который чисто исполнил четверной аксель на официальном турнире. Он сделал это на челленджере US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

«Сегодня Илья Малинин приземлил первый в истории четверной аксель на турнире в Лейк-Плэсиде. Это место многих великих моментов в истории американского спорта. 4,5 революции в мгновение ока. Браво, Илья!» — написал Джонни Вейр в своих социальных сетях.

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