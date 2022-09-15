Авербух поздравил фигуриста Малинина с исполнением первого четверного акселя на турнире

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух поздравил американского фигуриста Илью Малинина с исполнением первого четверного акселя на турнире.
«Мне немножко грустно, что Ханю не успел показать четверной аксель на официальных соревнованиях. Знаю, что он пытался сделать его на Олимпийских играх, но у него не получилось. Это была бы красивая история выдающегося фигуриста, который прорубил и взял высоту. Фигурное катание уже давно готово к такому прорыву в первую очередь благодаря японскому фигуристу.
Илья, безусловно, талантливый спортсмен, обладающий сумасшедшей координацией и историей для сложнейших прыжков. Четверной аксель в его исполнении был вопросом времени. Фигурное катание, как и всё в нашей жизни, должно двигаться вперёд. И оно движется! На самом деле, прыжок в четыре с половиной оборота уже давно исполнялся на тренировках. Знаю, что его исполнял российский фигурист Артур Дмитриев. Но на соревнованиях Илья впервые исполнил четверной аксель, и я поздравляю его с этим! Однако не могу сказать, что не видел этих прыжков раньше», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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