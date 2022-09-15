Нугуманова исполнит роль белого лебедя в шоу «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова исполнит роль белого лебедя в ледовом шоу «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, которое запланировано с 4 по 7 января 2023 года. Об этом спортсменка сообщила в социальной сети.
«Я исполню роль белого лебедя на шоу «Лебединое озеро» 4-7 января 2023 года в Санкт-Петербурге. Шоу Евгения Плющенко», — написала Елизавета Нугуманова в социальной сети.
В ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко также примут участие фигуристы Марк Кондратюк и Александра Трусова.
Елизавета Нугуманова — призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup 2019. В сезоне-2020/2021 по результатам чемпионата России она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира в Стокгольме. 25 августа спортсменке исполнилось 20 лет.
Видео: исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина.
- 15 сентября 2022
-
16:12
-
15:50
-
14:11
-
13:03
-
12:57
-
12:35
-
12:29
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
11:00
-
10:30
-
10:02
-
09:21
-
08:46
-
07:45
-
07:39
- 14 сентября 2022
-
23:41
-
22:30
-
20:08
-
19:50
-
19:26
-
18:15
-
17:48
-
16:23
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:10
-
12:39
-
12:09
-
00:09