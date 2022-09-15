Нугуманова исполнит роль белого лебедя в шоу «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова исполнит роль белого лебедя в ледовом шоу «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, которое запланировано с 4 по 7 января 2023 года. Об этом спортсменка сообщила в социальной сети.

«Я исполню роль белого лебедя на шоу «Лебединое озеро» 4-7 января 2023 года в Санкт-Петербурге. Шоу Евгения Плющенко», — написала Елизавета Нугуманова в социальной сети.

В ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко также примут участие фигуристы Марк Кондратюк и Александра Трусова.

Елизавета Нугуманова — призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup 2019. В сезоне-2020/2021 по результатам чемпионата России она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира в Стокгольме. 25 августа спортсменке исполнилось 20 лет.

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