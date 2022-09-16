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Новицкий — о деле Валиевой: не понимаю, почему процесс затягивается. Все сроки уже прошли

Новицкий — о деле Валиевой: не понимаю, почему процесс затягивается. Все сроки уже прошли
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Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал ход расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мне сложно об этом судить, но, возможно, МОК просто намерен затянуть время, чтобы дождаться изменения ситуации в мире. И тогда будет смысл отдать медаль Валиевой и её партнёрам по сборной России за командный турнир либо не отдавать. Пока же никакого понимания в данном вопросе нет. Считаю, в Международном олимпийском комитете не хотят поддаваться влиянию политиков. Но я не очень понимаю, почему процесс настолько затягивается. Понятно, что государственная бюрократическая машина крайне неповоротливая, но все сроки уже прошли», — приводит слова Сергея Новицкого «RT на русском».

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