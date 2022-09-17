Трусова и Кондратюк выступят в новогоднем шоу Плющенко «Снегурочка»

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк выступят в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Представление пройдёт с 28 декабря по 3 января в Москве на «ВТБ Арене».

«Это совершенно новое видение сказки «Снегурочка», в нём Саша Трусова — главная героиня, и раскрою вам небольшую тайну — это шоу о её силе воли, решительности, преодолении. Так же, как Снегурочка — символ русской зимы, для меня Саша — символ современного российского фигурного катания», — приводит слова автора идеи либретто Яны Рудковской «Афиша».

Музыка для шоу представляет собой компиляцию из классической музыки русских композиторов — Рахманинова, Чайковского, Свиридова и других. Режиссёром-постановщиком стал Сергей Филин.

Евгений и Александр Плющенко предстанут в шоу «Снегурочка» в новых неожиданных образах. Особое внимание в шоу будет уделено русским традициям и обычаям — хороводам, уличным гуляниям, хоровому пению, рождественским гаданиям.