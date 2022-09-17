Трусова и Кондратюк выступят в новогоднем шоу Плющенко «Снегурочка»

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк выступят в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Представление пройдёт с 28 декабря по 3 января в Москве на «ВТБ Арене».
«Это совершенно новое видение сказки «Снегурочка», в нём Саша Трусова — главная героиня, и раскрою вам небольшую тайну — это шоу о её силе воли, решительности, преодолении. Так же, как Снегурочка — символ русской зимы, для меня Саша — символ современного российского фигурного катания», — приводит слова автора идеи либретто Яны Рудковской «Афиша».
Музыка для шоу представляет собой компиляцию из классической музыки русских композиторов — Рахманинова, Чайковского, Свиридова и других. Режиссёром-постановщиком стал Сергей Филин.
Евгений и Александр Плющенко предстанут в шоу «Снегурочка» в новых неожиданных образах. Особое внимание в шоу будет уделено русским традициям и обычаям — хороводам, уличным гуляниям, хоровому пению, рождественским гаданиям.
- 17 сентября 2022
-
18:20
-
17:53
-
17:31
-
14:28
-
14:18
-
12:56
-
12:36
-
12:30
-
12:05
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
01:02
- 16 сентября 2022
-
19:39
-
15:03
-
14:56
-
14:37
-
13:47
-
12:30
-
12:16
-
12:03
-
11:03
-
10:53
-
08:52
- 15 сентября 2022
-
22:01
-
21:57
-
19:53
-
19:34
-
18:27
-
18:11
-
17:48
-
16:12
-
15:50
-
14:11
-
13:03