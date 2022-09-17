Алина Загитова показала, как тренируется в зале. Видео

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала, как тренируется в зале. Алина выполнила комплекс упражнений с использованием различных предметов.
«Лето прошло, но это не повод запускать себя. Хочу впустить вас в свои будни и поделиться небольшим кусочком тренировок», — подписала Загитова видео в своём телеграм-канале.
Загитова владеет всеми возможными титулами в женском одиночном катании. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке карьеры и с тех пор не выступает в соревнованиях. Алина получает высшее образование на факультете журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС. Спортсменка участвует в ледовых шоу и работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента.
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