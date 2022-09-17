Глава Федерации фигурного катания Грузии: о переходе Дэвис и Смолкина речи нет

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани рассказала о возможности перехода в сборную Грузии российского танцевального дуэта Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе.

В грузинскую команду входят бывшие россияне Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Алина Урушадзе, Лука Берулава и другие.

«Никаких реальных движений в эту сторону нет. Это просто досужие разговоры. Что будет дальше, конечно, никто гарантировать не может, но пока тут нечего обсуждать.

При этом мы в Грузии невероятно гордимся Этери Тутберидзе, и если у меня будет возможность, то я буду стараться ей помочь, а уж в чём это выразится – никто пока не знает. Загадывать нельзя, но в данный момент о переходе Дианы с Глебом речи нет», – приводит слова Гиоргобиани Sports.ru.