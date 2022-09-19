Американский журналист: Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали членами американской федерации
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Американский журналист Дэвид Лис, освещающий фигурное катание, сообщил, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, стали членами U. S. Figure Skating. Об этом журналист сообщил в принадлежащем ему «твиттере» The Skating Lesson.
«Диана Дэвис и Глеб Смолкин — члены U. S. Figure Skating. Они представляют два разных клуба. Глеб представляет SCNY, а Диана — Клуб фигурного катания МОК», — написал журналист, прикрепив текст к соответствующим скриншотам.
Фото: «твиттер» The Skating Lesson
Напомним, Дэвис – дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.
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