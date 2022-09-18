Российские фигуристы выступят на турнире в США. Дочь Тутберидзе обошла международный бан?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не перестают удивлять. Молодые дерзкие фигуристы стали единственными россиянами, которым удалось попасть в заявку на международный турнир в США. Спортсмены должны выступить на соревновании Challenge Cup, несмотря на то что бан ISU в отношении наших атлетов продолжает действовать.

Правда, есть у этой новости и печальная сторона. Дочь Тутберидзе и её партнёр практически со стопроцентной вероятностью пропустят контрольные прокаты сборной России, проходящие в те же даты. Это сильный удар по нашей федерации и мощный аргумент в пользу теории о том, что Дэвис и Смолкин планируют переход под другой флаг.

Так что же происходит на самом деле?

Почему российских фигуристов допустили до стартов в США?

В мире фигурного катания грянула новость. Российские фигуристы всё же будут выступать за рубежом, и не где-нибудь, а в США. Во всяком случае, такой чести удостоятся танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В конце сентября фигуристы должны отправиться на турнир Challenge Cup в американском городе Ардмор, где впервые в сезоне покажут новые программы сразу в соревновательном формате. Об этом сообщил основатель YouTube-канала The Skating Lesson Дэйв Лис.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В материале блогера также сказано, что упомянутый турнир станет квалификационным для чемпионата США, что является важной информацией, учитывая, что до старта будут допущены участники из России. Дэвис и Смолкин по-прежнему представляют на международной арене нашу страну (несмотря на заверения Лиса, что дуэт намерен сменить спортивное гражданство), поэтому вопрос о том, в каком качестве они выступят в Америке, встаёт особенно остро.

На данный момент известно лишь то, что фигуристы, не имеющие американского паспорта, не смогут набирать квалификационные баллы по итогам соревнований, но относится ли это замечание конкретно к Диане и Глебу, пока непонятно.

Вопрос о переходе дочери Тутберидзе в сборную США открыт

Ситуация осложняется тем, что слухи о переходе дочери Тутберидзе в сборную США до сих пор не затихают. Лис неоднократно пытался убедить общественность, что решение о трансфере уже принято. В пользу этой теории есть несколько мощных аргументов. Во-первых, Дэвис является урождённой американкой, что вкупе с заявлением о её тайном браке со Смолкиным указывает на то, что фигуристы придумали эффективную стратегию для того, чтобы практически безболезненно сменить команду.

Во-вторых, сам факт того, что в июне спортсмены проходили просмотр в Федерации фигурного катания США, недвусмысленно намекает на планы Дианы и Глеба. Они уже много лет живут и тренируются за границей, а с недавнего времени активно сотрудничают с зарубежными специалистами. Поэтому в случае внезапного признания Дэвис и Смолкина после прокатов в Америке сильно удивляться ему не придётся.

Тем не менее пока всё это остаётся на уровне слухов, сами участники этой детективной истории отрицают возможность перехода и обещают, что продолжат карьеру в России. Диана и Глеб быстро сориентировались и выпустили пост, где рассказали поклонникам о целях на год.

Правда, не всем удалось сохранить ледяное спокойствие, и интрига в сюжете закрутилась, когда в игру вступила мама Дэвис. Этери Тутберидзе, привыкшая хранить молчание и не подпитывать скандалы новыми подробностями, резко высказалась по поводу происходящего, обругав Лиса, очевидно, за нарушение личных границ члена её семьи.

Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — написала Тутберидзе в социальных сетях практически сразу после появления инсайда от американского журналиста.

Дэвис/Смолкин пропустят контрольные прокаты сборной России

Конечно, Дэвис и Смолкин могут и не покидать сборную России, а просто выступить на иностранном турнире в обход международного бана. Даже если они откатают обе программы вне соревновательной заявки — это будет большим событием для них. Фигуристы прекрасно дебютировали в первый взрослый сезон, который пришёлся на Олимпиаду в Пекине. Подопечные Игоря Шпильбанда триумфально взяли серебро на национальном чемпионате и вырвали путёвку в столицу Китая, где заняли 14-е место.

Это отличный старт для молодых танцоров, сумевших сломать систему с очередью и громко заявить о себе. При этом Диана и Глеб не остановились на достигнутом и продолжили упорно работать, экспериментируя с наставниками и хореографами. Над постановками для Дэвис и Смолкина трудился сам Бенуа Ришо, а это серьёзная заявка на большой прогресс. В связи с этим фигуристам нужно как можно больше соревновательной практики, и не только внутри страны, но и за её пределами. Поэтому-то решение принять участие в Challenge Cup выгодно для самих спортсменов.

Не очень хорошо оно скажется на Федерации фигурного катания России, ведь дуэт, судя по всему, пропустит контрольные прокаты нашей команды, которые пройдут в те же даты, что и турнир в США. В первую очередь жаль, что Дэвис/Смолкин ставят в приоритет выступление за границей, нежели традиционный смотр перед российскими спортивными функционерами в начале сезона. Также их отсутствие может лишь подчеркнуть намечающийся кризис России в танцах на льду.

Несмотря на то что в Москве выступят две ведущие пары страны — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин — в дисциплине образуется явный пробел, ведь там не будет ярких Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, пропускающих прокаты из-за последствий болезни партнёрши. Не заявлены также перспективные Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, вряд ли слаженным катанием порадует новообразовавшийся дуэт Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный. Словом, без Дэвис и Смолкина зрелищности в танцах поубавится, а это не очень приятная новость. Остаётся лишь надеяться, что на остальных российских стартах мы увидим этот потрясающе красивый дерзкий дуэт.