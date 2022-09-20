Татьяна Тарасова выложила фото, как Сергей Бодров берёт интервью у Анатолия Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила фотографию, на которой российский актёр и режиссёр Сергей Бодров берёт интервью у её отца, легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Снимок сделан в мае 1993 года.
«20 лет назад трагически погиб Сергей Бодров. Вот такое фото прислали мне болельщики.
Май 1993 года, «Лужники», передача «Марафон-15», посвящённая суперфиналу «Золотой шайбы». Сергей берёт интервью у папы, который был основателем этого турнира», — подписала фотографию Тарасова.
Фото: из соцсетей татьяны тарасовой
Анатолий Тарасов ушёл из жизни в 1995 году в возрасте 76 лет. Сергей Бодров погиб в 2002 году, когда ему было 30 лет.
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