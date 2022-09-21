Вайцеховская: на фига Дэвис конспирация? Почему не сказать — я готова поменять гражданство

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с российскими танцорами на льду Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Ранее Дэвис и Смолкин, которые в настоящее время находятся в США, объявили, что не выступят на контрольных прокатах сборной России. Напомним, Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Реально не понимаю: на фига Диане, Глебу и самой Тутберидзе в том числе вообще нужна была вся эта конспирация? Почему в открытую не сказать о том, что да, ради исполнения мечты я готова поменять гражданство, да, мы ждём, когда партнёр получит грин-карту, и не можем до её получения покинуть страну, или что там ещё, но озвучить любую реальную причину, вместо того чтобы всё больше и больше запутываться в собственных версиях?

С другой стороны, мы имеем бесплатный цирк — тоже неплохо по нынешним временам», — написала Вайцеховская в своём блоге.

Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина: