Туктамышева рассказала об ощущениях от презентации новых программ в Санкт-Петербурге

Чемпионка мира по фигурному катанию, россиянка Елизавета Туктамышева рассказала о презентации новой программы. Она показала новые программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.



«Волнительнее, наверное, показывать программы на более масштабном мероприятии. Например, когда будут прокаты в Москве. Думаю, там я буду нервничать намного больше. Потому что здесь, в Питере была всё-таки такая более-менее домашняя атмосфера в Академии, я там много раз выступала. Не так много зрителей было, и я понимала, что только первый раз показываю программу, поэтому спокойно подходила к этому мероприятию. Но волнение, конечно, есть всегда. Потому что даже если программа тебе и всему твоему коллективу очень нравится, неизвестно, какая будет реакция общества на это всё, какая будет оценка судей. Поэтому в этом есть, конечно, некоторые переживания, но в целом для меня самое главное, что это нравится мне.



Как судьи оценивали программы? Разборы были очень короткими, чисто по делу. То есть у нас было очень много спортсменов, и не было возможности каждого как-то долго комментировать. Однако отзывы были в принципе положительные. Но мы больше говорили именно о технических моментах», — цитирует Туктамышеву FigureSkating-Online.

Новость по теме Канадская фигуристка Кейтлин Уивер отреагировала на откровенное фото Туктамышевой