Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева рассказала об ощущениях от презентации новых программ в Санкт-Петербурге

Туктамышева рассказала об ощущениях от презентации новых программ в Санкт-Петербурге
Комментарии

Чемпионка мира по фигурному катанию, россиянка Елизавета Туктамышева рассказала о презентации новой программы. Она показала новые программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Волнительнее, наверное, показывать программы на более масштабном мероприятии. Например, когда будут прокаты в Москве. Думаю, там я буду нервничать намного больше. Потому что здесь, в Питере была всё-таки такая более-менее домашняя атмосфера в Академии, я там много раз выступала. Не так много зрителей было, и я понимала, что только первый раз показываю программу, поэтому спокойно подходила к этому мероприятию. Но волнение, конечно, есть всегда. Потому что даже если программа тебе и всему твоему коллективу очень нравится, неизвестно, какая будет реакция общества на это всё, какая будет оценка судей. Поэтому в этом есть, конечно, некоторые переживания, но в целом для меня самое главное, что это нравится мне.

Как судьи оценивали программы? Разборы были очень короткими, чисто по делу. То есть у нас было очень много спортсменов, и не было возможности каждого как-то долго комментировать. Однако отзывы были в принципе положительные. Но мы больше говорили именно о технических моментах», — цитирует Туктамышеву FigureSkating-Online.

Новость по теме
Канадская фигуристка Кейтлин Уивер отреагировала на откровенное фото Туктамышевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022