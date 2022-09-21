Леонова оценила решение Щербаковой пропустить контрольные прокаты ради ледового шоу

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась о решении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой не участвовать в контрольных прокатах, которые пройдут в Москве. Вместо этого Щербакова выступит в ледовом шоу.
«Аня — олимпийская чемпионка. Пускай покатается в шоу, ничего плохого в этом нет. Я не сомневаюсь в её форме и в том, что она сможет набрать её тогда, когда ей будет нужно. А в том, что она не будет выступать на этих этапах, ничего страшного. Она заслужила этот отдых. Что касается колена, то раз она готова выступать в шоу, значит, чувствует в себе силы», — цитирует Леонову «Татар-Информ».
Контрольные прокаты будут проходить в Москве 24-25 сентября. Российские фигуристы в настоящее время отстранены от международных соревнований.
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