РУСАДА не подтвердило информацию об убедительных доказательствах против Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не подтвердило появившуюся информацию о том, что якобы располагают убедительными доказательствами нарушения антидопинговых правил со стороны олимпийской чемпионки по фигурному катанию в команде Камилы Валиевой.

«РУСАДА не подтверждает информацию. Подробности хода расследования РУСАДА не раскрывает. Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом расследование проводилось в отношении именно персонала защищённого лица», – приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА «РИА Новости Спорт».

Ранее источник сообщил, что РУСАДА собрало «достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой», добавив, что речь может идти даже об «отягчающих обстоятельствах», влияющих на увеличение срока дисквалификации.