Американский журналист сообщил, что проба «Б» Камилы Валиевой положительная

Американский журналист Дэвид Лис на своей странице The Skating Lesson в «Твиттере» сообщил, что проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.

«Вчера я узнал, что образец «Б» положительный», — написал Лис. Позже Лис уточнил, что получил информацию от источника в «Самбо-70».

О положительном результате допинг-теста российской фигуристки Валиевой, сданном в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля 2022 года, когда должно было состояться награждение сборной России золотыми медалями за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось неделю назад. Однако слушания дела Валиевой пока не состоялись.

Ранее сегодня источник сообщил об убедительных доказательствах вины Валиевой, найденных РУСАДА, однако само агентство информацию не подтвердило.