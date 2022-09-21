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Иван Скобрев: не агитирую всех менять гражданство, но с пониманием отношусь к спортсменам

Иван Скобрев: не агитирую всех менять гражданство, но с пониманием отношусь к спортсменам
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Двукратный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту, тренер академии «Ангелы Плющенко» по физической подготовке Иван Скобрев высказался о смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Знаете, мы можем потерять целое поколение спортсменов, которые будут вариться лишь в своей кухне. Наши девочки, например, на голову всех сильнее в фигурном катании – и с кем им соревноваться? Понятно, что можно друг с другом, но это не тот накал, не та страсть, нежели на международных соревнованиях. Мне кажется, что, наоборот, мы должны поддерживать этих ребят. Просто так сложилось. Я не хочу никого осуждать, но и хлопать в ладоши – тоже. Но понять их можно. Желаю, чтобы ребята просто продолжали выступать, соревноваться, делать то, чему они отдали всю свою юность.

Как это может быть предательством? Вот вопрос: кто будет содержать этих спортсменов? Государство не может обеспечивать в полном объёме заработок, который атлеты могут получить на соревнованиях. Есть и спортивные принципы – хочется же соревноваться с сильнейшими. Что теперь спортсмену делать в нынешних условиях? Это сложная тема, и я не агитирую всех менять гражданство, однако я с пониманием отношусь к спортсменам. Это сложный выбор, его непросто сделать, а осуждать людей – неправильно. Уверен, что если бы была у всех возможность выступать за Россию, то они безоговорочно продолжили бы это делать.

Как поступил бы на их месте? У меня, слава богу, такой дилеммы не было. Но, честно, я бы искал все возможности, чтобы продолжать соревноваться на самом высоком уровне», — приводит слова Скобрева Metaratings.

Почти 20 российских фигуристов хотят сменить гражданство. Это крах или всё не так страшно? Почти 20 российских фигуристов хотят сменить гражданство. Это крах или всё не так страшно?
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