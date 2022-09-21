Иван Скобрев: не агитирую всех менять гражданство, но с пониманием отношусь к спортсменам

Двукратный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту, тренер академии «Ангелы Плющенко» по физической подготовке Иван Скобрев высказался о смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Знаете, мы можем потерять целое поколение спортсменов, которые будут вариться лишь в своей кухне. Наши девочки, например, на голову всех сильнее в фигурном катании – и с кем им соревноваться? Понятно, что можно друг с другом, но это не тот накал, не та страсть, нежели на международных соревнованиях. Мне кажется, что, наоборот, мы должны поддерживать этих ребят. Просто так сложилось. Я не хочу никого осуждать, но и хлопать в ладоши – тоже. Но понять их можно. Желаю, чтобы ребята просто продолжали выступать, соревноваться, делать то, чему они отдали всю свою юность.

Как это может быть предательством? Вот вопрос: кто будет содержать этих спортсменов? Государство не может обеспечивать в полном объёме заработок, который атлеты могут получить на соревнованиях. Есть и спортивные принципы – хочется же соревноваться с сильнейшими. Что теперь спортсмену делать в нынешних условиях? Это сложная тема, и я не агитирую всех менять гражданство, однако я с пониманием отношусь к спортсменам. Это сложный выбор, его непросто сделать, а осуждать людей – неправильно. Уверен, что если бы была у всех возможность выступать за Россию, то они безоговорочно продолжили бы это делать.

Как поступил бы на их месте? У меня, слава богу, такой дилеммы не было. Но, честно, я бы искал все возможности, чтобы продолжать соревноваться на самом высоком уровне», — приводит слова Скобрева Metaratings.