Губерниев иронично прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе «Б» у Валиевой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщение американского журналиста Дэвида Лиса о том, что допинг-проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.
«Давайте всё-таки разберёмся — был допинг или нет. Я ещё давно задавал вопрос: «Допинг или проклятые империалисты подсыпали»? Каким образом образовалось запрещённое вещество? Мы никаких объяснений ни от группы Тутберидзе, ни от спортсменки с её представителями не слышали. Сейчас говорить, что наших бьют и что проклятые империалисты оклеветали нашу девочку… Всё может быть. Но вместе с тем хотелось бы понять: а что там вообще происходило? Всё ж неспроста, как было в мультфильме про Карлсона.
Пока все молчат, а всё остальное — в пользу бедных. Можно заклеймить позором проклятый Запад и чёртовых империалистов. Но как по классике: а был ли мальчик — а был ли допинг? Нам пока никто не объяснил. Поэтому мы ждём информации от заинтересованных сторон. Этери Тутберидзе что-то говорила? Нет. Валиева? Нет. Её представители? Нет. Значит, оклеветали проклятые империалисты. Ничего не было! Подставили и подсыпали — заговор против России. Если говорить серьёзно, то должны быть какие-то факты с обеих сторон. Пока можно сказать, что от недостатка информации рождаются самые разные слухи. И мы своим молчанием отчасти даём фору тем, которые что-то там пишут», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 21 сентября 2022
-
23:26
-
22:24
-
21:30
-
21:10
-
20:51
-
20:09
-
20:01
-
19:39
-
19:08
-
18:38
-
18:30
-
17:55
-
17:26
-
16:51
-
16:15
-
15:56
-
15:31
-
15:14
-
14:55
-
14:49
-
14:20
-
11:37
-
10:46
-
07:35
- 20 сентября 2022
-
23:51
-
22:15
-
22:00
-
20:43
-
20:11
-
19:59
-
19:47
-
15:28
-
13:31
-
11:54
-
11:45