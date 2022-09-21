Скобрев: у Плющенко есть всё, чтобы стать великим тренером

Двукратный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту, тренер академии «Ангелы Плющенко» по физической подготовке Иван Скобрев заявил, что у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко есть все шансы стать великим тренером.
«Целый ли день Плющенко проводит на тренировках? Да, весь день, весь день на льду! Понятно, что, когда ребята выходят и 15–20 минут раскатываются, ему там нечего делать. А вот когда начинается отработка программы, прыжковых элементов, то Евгений Викторович всегда в работе.
Удастся ли Плющенко в полной мере реализоваться как тренеру? Мне кажется, что да. Я знал Женю как спортсмена, как медийную личность, но не знал его как тренера. И вот открыл для себя его с этой стороны. Честно, я удивлён тем, насколько сильно он врос в этот процесс, насколько ему всё нравится. Считаю, что у него есть всё, чтобы стать великим тренером.
У Жени вся семья заточена на результат. И супруга Яна обожает фигурное катание, обожает дело мужа. Она прямо как мама приходит, следит за всеми детьми, где-то пытается помогать даже за счёт своих средств, чтобы помочь ребятам, у которых не хватает финансовых возможностей. Всё вокруг Жени и его академии создано, чтобы добиваться результатов», — приводит слова Скобрева Metaratings.
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