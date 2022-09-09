Над Плющенко смеялись из-за ухода в спортивные пары. Но его ученики уже выигрывают медали

В успех Евгения в новой дисциплине мало кто верил, но на первом же старте его воспитанники взяли серебро. Теперь он превзойдёт Тутберидзе?

Скепсис по поводу вторжения Евгения Плющенко в парную дисциплину не затихал до последнего. В успех двукратного олимпийского чемпиона на новом поприще мало кто верил, припоминая самые громкие провалы начинающего тренера в одиночном катании.

Даже босс Тутберидзе Ренат Лайшев не удержался от насмешки, сравнивая достижения руководителей «Хрустального» и «Ангелов Плющенко». По словам директора «Самбо-70», Евгению ещё далеко до гениальности Этери. Тем не менее именно его пара с первой попытки взяла серебряную медаль на первенстве Москвы, и это при том, что к специалисту пришли молодые, не имевшие большого соревновательного опыта (как это было с парой Тарасова/Морозов) спортсмены.

Так, быть может, потенциал Плющенко в парах не так безнадёжен? Евгений доказал, что учится на ошибках, и уже успешно меняет тренерскую методику. Превзойти Тутберидзе в этой дисциплине ему вполне по силам.

Босс Тутберидзе усомнился в успехе Плющенко с парами

Объявление Плющенко о желании поработать со спортивными парами стало настоящим событием в мире фигурного катания. К делу двукратный олимпийский чемпион подошёл обстоятельно: построил второй каток для занятий и собрал группу профессионалов, готовых помочь ему освоить новую дисциплину. Постепенно фигуристы начали стекаться в «Ангелы Плющенко», что не могло не радовать руководителя академии.

Евгений Плющенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Евгений с гордостью рассказывал, что у него есть особый план, как добиться успеха на новом поприще. При этом многие коллеги поддержали Плющенко, веря, что у наставника получится воплотить мечту в жизнь. К примеру, Татьяна Тарасова утверждала, что грамотный подход поможет тренеру в кратчайшие сроки заявить о себе в парном разряде. Правда, не все были настроены столь позитивно: Лайшев, напротив, усомнился в целесообразности действий Плющенко. Он в свойственной смешливой манере сравнил достижения двух знаменитых наставников и вынес неутешительный вердикт Евгению.

«Флаг ему в руки, как говорится. Но вряд ли Плющенко сможет повторить успех Тутберидзе в парном катании. Для этого нужно быть тренером от бога и суперпрофессионалом, как Этери Георгиевна. Плющенко — великий спортсмен, но как тренер пока никак себя не проявил. Поэтому чуда от него сложно ожидать. Безусловно, в тренерском плане их с Тутберидзе не сравнить, это всем понятно.

Он хороший человек, выдающийся фигурист, мы все благодарны ему за его успехи, ему надо отдать за это должное. Но тренер — это немножко другое. А успех Тутберидзе не только в одиночном катании, но и в парном, доказал её тренерскую гениальность», — сказал Лайшев Sport24.

Ученики Плющенко взяли серебро на первенстве Москвы

Тем не менее критика в сторону Плющенко не оправдала себя. Команда двукратного олимпийского чемпиона, состоящая из самого Евгения, занимающегося техникой прыжков у спортсменов, Арины Ушаковой, до этого работавшей в школе Нины Мозер, Сергея Алексеева и Артёма Значкова, добилась отличных результатов. За несколько месяцев тренерам удалось разбить учеников на гармоничные пары и вывести одну из них на достаточно высокий уровень.

Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев после контрольных прокатов юниорской сборной России дебютировали на первенстве Москвы, где с первой попытки взяли серебряную медаль. Фигуристы представили две качественные постановки, а также заслужили уважение судей благодаря хорошей технике. За оба проката спортсмены получили солидные для своего возраста 170,65 балла.

Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев Фото: vk.com/id637787009

«Ребята молодцы, всего два месяца катаются, а работа большая сделана, они трудятся, у них есть цель. Это командная работа Арины Ушаковой, наших тренеров Сергея Алексеева, Ерёма Газазяна, нашего тренера по танцам Алексея Захарченко, моих заслуг как таковых здесь нет.

Просто ребятам предоставлена база, когда они к нам пришли, им было предоставлено бесплатное обучение и проживание, они жили у меня на территории», — делился впечатлениями от выступления учеников в Новогорске Плющенко в интервью ТАСС.

Плющенко сменил тактику и теперь превзойдёт Тутберидзе?

Такой стремительный прогресс воспитанников Евгения объясняется несколькими факторами. Во-первых, к подготовке спортивной пары действительно приложили руку более одного специалиста, так же, например, было у Этери Тутберидзе, когда она подводила к Олимпиаде Евгению Тарасову и Владимира Морозова. При этом никто не сомневался в полезности методов наставницы, и заслуги дуэта автоматически стали её достижением. Во-вторых же, Плющенко проанализировал ошибки прошлого и выработал более удачную стратегию развития, что свидетельствует о том, что при должной мотивации (с которой у двукратного олимпийского чемпиона не бывает проблем) тренер способен даже превзойти результаты Этери в парной дисциплине.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов с Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я им (тренерам пар. — Прим. «Чемпионата») отдал эту зону ответственности, потому что мне не разорваться. Но перед началом сезона мне удалось поработать с ребятами над техникой. В этом году я изменил подход — никуда не тороплюсь. Раньше у меня было рвение всех обыграть, получить сиюминутный результат. Сейчас я поменял свои хотелки, методику подготовки. Понимаю, что сегодня нужно поработать, подождать», — говорил Плющенко «Матч ТВ».

По словам Арины Ушаковой, Евгений позволил ей экспериментировать и обеспечил все условия для планомерного роста, поэтому нет никаких сомнений, что со временем успехи «Ангелов Плющенко» в парном катании будут только множиться. Нам же остаётся наблюдать за этим увлекательным путешествием.