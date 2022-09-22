Опубликован официальный список участников контрольных прокатов фигуристов сборной России. Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт». Не примут участия в этих прокатах фигуристы, выступающие в танцах на льду, Александра Степанова и Иван Букин, а также фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.



Контрольные прокаты фигуристов сборной России. Москва

Список участников

Танцы на льду



Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол (Москва)

Екатерина Миронова – Евгений Устенко (Санкт-Петербург)

Аннабель Морозов – Девид Нарижный (Москва)

Елизавета Пасечник – Максим Некрасов (Московская обл.)

Софья Тютюнина – Андрей Багин (Москва)

Ирина Хавронина – Дарио Чиризано (Московская обл.)

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Московская обл. / Самарская обл.)

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд (Москва)



Женщины



Софья Акатьева (Москва)

Камила Валиева (Москва)

Софья Муравьёва (Москва)

Аделия Петросян (Москва)

Софья Самоделкина (Москва)

Александра Трусова (Москва)

Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)



Пары



Карина Акопова – Никита Рахманин (Краснодарский край)

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов (Пермский край)

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов (Санкт-Петербург)

Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Санкт-Петербург)

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (Москва)

Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Москва)

Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Республика Татарстан / Москва)

Наталья Хабибулина – Илья Княжук (Москва)



Мужчины



Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)

Пётр Гуменник (Санкт-Петербург)

Артур Даниелян (Москва)

Алексей Ерохов (Москва)

Макар Игнатов (Санкт-Петербург)

Артём Ковалёв (Москва)

Михаил Коляда (Санкт-Петербург)

Марк Кондратюк (Москва)

Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)

Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург)

Александр Самарин (Москва)

Евгений Семененко (Санкт-Петербург)

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