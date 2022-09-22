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Опубликован официальный список участников контрольных прокатов фигуристов сборной России

Опубликован официальный список участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
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Опубликован официальный список участников контрольных прокатов фигуристов сборной России. Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт». Не примут участия в этих прокатах фигуристы, выступающие в танцах на льду, Александра Степанова и Иван Букин, а также фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России. Москва
Список участников

Танцы на льду

Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол (Москва)
Екатерина Миронова – Евгений Устенко (Санкт-Петербург)
Аннабель Морозов – Девид Нарижный (Москва)
Елизавета Пасечник – Максим Некрасов (Московская обл.)
Софья Тютюнина – Андрей Багин (Москва)
Ирина Хавронина – Дарио Чиризано (Московская обл.)
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Московская обл. / Самарская обл.)
Елизавета Шанаева – Павел Дрозд (Москва)

Женщины

Софья Акатьева (Москва)
Камила Валиева (Москва)
Софья Муравьёва (Москва)
Аделия Петросян (Москва)
Софья Самоделкина (Москва)
Александра Трусова (Москва)
Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)

Пары

Карина Акопова – Никита Рахманин (Краснодарский край)
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов (Пермский край)
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов (Санкт-Петербург)
Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Санкт-Петербург)
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (Москва)
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Москва)
Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Республика Татарстан / Москва)
Наталья Хабибулина – Илья Княжук (Москва)

Мужчины

Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)
Пётр Гуменник (Санкт-Петербург)
Артур Даниелян (Москва)
Алексей Ерохов (Москва)
Макар Игнатов (Санкт-Петербург)
Артём Ковалёв (Москва)
Михаил Коляда (Санкт-Петербург)
Марк Кондратюк (Москва)
Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)
Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург)
Александр Самарин (Москва)
Евгений Семененко (Санкт-Петербург)

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