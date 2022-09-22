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Стало известно расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России

Стало известно расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России
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Стало известно расписание контрольных прокатов фигуристов сборной команды России. Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт». Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России. Москва

24 сентября, суббота

Танцы на льду, ритмический танец — 15:00
Женщины, короткая программа — 16:15
Парное катание, короткая программа — 17:45
Мужчины, короткая программа — 18:55

25 сентября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец — 14:30
Женщины, произвольная программа — 16:00
Парное катание, произвольная программа — 17:40
Мужчины, произвольная программа — 19:10

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят на дополнительных шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в день контрольных прокатов.

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