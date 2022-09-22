Стало известно расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России

Стало известно расписание контрольных прокатов фигуристов сборной команды России. Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт». Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений.



Контрольные прокаты фигуристов сборной России. Москва



24 сентября, суббота



Танцы на льду, ритмический танец — 15:00

Женщины, короткая программа — 16:15

Парное катание, короткая программа — 17:45

Мужчины, короткая программа — 18:55



25 сентября, воскресенье



Танцы на льду, произвольный танец — 14:30

Женщины, произвольная программа — 16:00

Парное катание, произвольная программа — 17:40

Мужчины, произвольная программа — 19:10

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят на дополнительных шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в день контрольных прокатов.

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