Козловский объяснил, почему они с Бойковой пропустят контрольные прокаты

Чемпион Европы – 2020 российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, объяснил, почему пара пропустит контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые пройдут в Москве 24 и 25 сентября.
«В связи с ранее полученной мною травмой, мы с тренерами приняли решение пропустить контрольные прокаты сборной России для обеспечения качественного восстановления, которое призвано исключить дальнейшие ограничения физической активности по ходу сезона. Сейчас мы восстанавливаемся и набираем форму, необходимую для выступлений на соответствующем уровне.
Надеемся, что в самом ближайшем будущем сможем радовать вас нашими новыми, сложными программами на льду! До скорой встречи», — написал Дмитрий Козловский в социальной сети.
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