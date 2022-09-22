«Четверной лутц прыгать легче!» Александра Трусова — о прыжках в длину

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова вспомнила о дебюте в лёгкой атлетике.

Летом 2022 года Трусова выступила в прыжках в длину на московской Неделе лёгкой атлетики, показав результат на уровне второго юношеского разряда.

«Четверной лутц прыгать легче! Вначале я не понимала, как правильно разбегаться, как толкаться, чтобы не заступить на планку, но девочки в секторе, профессиональные легкоатлетки, меня подбадривали, сказали: «Ты – крутая!»

Было интересно! Тут ведь важна ещё и смена обстановки, настроение тоже важно. Олимпийский сезон прошёл, можно попробовать что-то такое, без мыслей о последствиях. Это шутка, конечно. Травму получить мне никогда не страшно, но я всегда стараюсь соблюдать осторожность, пробуя новое, не буду нестись сломя голову, если не уверена в своих силах», — приводит слова Трусовой журнал «Мир фигурного катания».