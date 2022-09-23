«Лучшую спортсменку сдерживают». Китайские фанаты Камилы Валиевой — о её допинг-кейсе

Представительница китайского фан-клуба олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой заявила, что не верит в историю с допингом, обнаруженным у россиянки.

«Мы все не верим в допинг-историю с Олимпийских игр. Китайские фанаты верят Камиле, мы все можем увидеть её возможности и её превосходство. Поскольку лучшую спортсменку сдерживают таким образом, мы поддерживаем её только сильнее и полностью ей доверяем», — сказала представительница фан-клуба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили, что закончили расследование по делу. 21 сентября появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.

Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина: