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«Пятница-пицца». Наталья Забияко выложила свежее фото

«Пятница-пицца». Наталья Забияко выложила свежее фото
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как ест пиццу.

«Пятница-пицца», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива натальи забияко

Ранее сообщалось, что 28-летняя Наталья Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом. 19 июля стало известно, что Канадская федерация фигурного катания отозвала запрос на переход российской фигуристки.

Также Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).

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