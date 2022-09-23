Виктория Синицина: в сказках добро всегда побеждает зло. В жизни всё сложнее

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала философский пост в своих социальных сетях. Спортсменка порассуждала на тему добра и зла.

«С детства люблю сказки. В них всегда добро побеждает зло. В жизни всё сложнее, конечно, и не так однозначно, как в детских книжках. Но я точно знаю, что всегда надо верить в лучшее», — написала Синицина.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру. Вчера, 22 сентября, они объявили о решении пропустить половину сезона.

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