Валиева и Трусова против звёздной юниорки Тутберидзе. Главные интриги контрольных прокатов

Новое поколение фигуристок попытается привлечь к себе внимание на стартах в Москве. Акатьева и Петросян предстанут во всеоружии.

Сезон в фигурном катании вот-вот начнётся. На контрольных прокатах в Москве, которые пройдут с 24 по 25 сентября, члены сборной России представят свои новые соревновательные программы и продемонстрируют готовность к грядущим стартам.

Нас ждут триумфальное возвращение Камилы Валиевой и Александры Трусовой, перенёсших непростую Олимпиаду, борьба за лидерство у мужчин и череда мощных дебютов в парах и танцах на льду.

Рассказываем о главных интригах контрольных прокатов.

Трусова вернётся свежей и обновлённой и удивит всех?

Традиционно постолимпийский сезон даётся главным звёздам сборной России непросто. В «Мегаспорте» в эти выходные мы не увидим Анну Щербакову, которая перенесла операцию на колене и теперь восстанавливается. Не смогут болельщики насладиться и катанием Алёны Косторной, также столкнувшейся с хирургическим вмешательством.

Из знаменитого трио Трусова-Щербакова-Косторная на лёд в Москве выйдет лишь Русская ракета. Для Саши это хорошая возможность показать, как она справилась с психологическим давлением после Пекина, где взяла серебро и остро на это отреагировала. В межсезонье фигуристка вела активный образ жизни, много экспериментируя и пробуя себя в других видах спорта. Что подготовила ученица Этери Тутберидзе для зрителей на контрольных прокатах — большой сюрприз.

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очень интересно будет взглянуть на её программы, ведь в короткой Саша будет выступать под блюзовый хит «I Put a Spell on You» с женским вокалом, а в произвольной — под саундтрек из фильма «Нервы на пределе», исполненный на скрипке. Что же касается технической части, то ждать от Трусовой на старте сезона пять четверных или «пропущенный» квад-риттбергер вряд ли стоит — фигуристка только входит в соревновательный сезон. Но она может удивить — в прошлом году ей удалось сделать это, исполнив заветную «пятиквадку» на контрольных прокатах.

Давление на Валиеву усиливается — справится ли она?

Главной соперницей Трусовой станет Камила Валиева, для которой выступление на Олимпиаде и вовсе закончилось трагедией. Четвёртое место в личном турнире и обвинения в допинге — всё это едва не сломило её, а самое ужасное, что давление на фигуристку не прекращается. Расследование её дела всё ещё идёт, и за несколько дней до прокатов на неё началась психологическая атака. В Америке заговорили о положительной пробе «Б», поднимая очередную волну сожалений о грязных спортсменах.

Сейчас Камиле нужно не обращать внимания на нападки и просто делать своё дело. Подопечная Этери Тутберидзе может блеснуть в короткой программе, ведь в её арсенале теперь, помимо сложнейшего тройного акселя, есть каскад ультра-си — лутц-риттбергер. Набор произвольной неизвестен, но в любом случае это будет произведение искусства. Валиева откатает под композиции Ханса Циммера «Cornfield Chase» и «Tick-Tock». Внутри постановки Даниил Глейхенгауз зашифровал послание для поклонников фигуристки, поэтому будет феерично!

Новое поколение фигуристок вступает в большую игру

Из долгожителей фигурного катания в Москве появится Елизавета Туктамышева, уже привыкшая выступать в окружении молодых девушек. В большую игру включатся бывшие юниорки, которые постараются перетянуть внимание на себя. Софья Акатьева и Аделия Петросян вполне могут стать открытием контрольных прокатов. Обе спортсменки владеют сложнейшими прыжками, при этом в их годы это далеко не предел.

Засиять способна и Софья Самоделкина, решившаяся на кардинальные перемены: фигуристка покинула группу Сергея Давыдова и отправилась к наставнице олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка Светлане Соколовской. Принесёт ли ей это сотрудничество пользу — скоро узнаем.

Любопытно, в какой форме находится Софья Муравьёва. Ученица Евгения Плющенко залечила травму, а теперь вернётся на лёд.

Борьба за лидерство: Кондратюк против Коляды

Очень плотный состав ожидается у мужчин. Фигуристы из Санкт-Петербурга продемонстрируют свои программы уже во второй раз, поэтому у многих из них будет шанс исправить ошибки, допущенные на предыдущих контрольных прокатах в родном городе. Этим займутся Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, а также Михаил Коляда. Его коллега по группе Алексея Мишина Евгений Семененко выступит впервые — фигурист успел оправиться после неприятной травмы и теперь ворвётся в борьбу за лидерство в сборной России, которая в этом году будет не менее захватывающей.

Евгений Семененко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно же, на звание главного одиночника страны претендует Марк Кондратюк, который ещё до поездки в Китай зарекомендовал себя как сильного «техника» с высоким артистизмом. С тех пор подопечный Светланы Соколовской продвинулся далеко вперёд: собрал всю коллекцию квадов, выучил сложнейшие каскады 4-4 и приноровился к секвенциям с двумя ультра-си, вероятно, взяв в расчёт недавние изменения в правилах ISU.

Из остальных участников можно выделить Александра Самарина, Артура Даниеляна и Алексея Ерохова. Последний вполне может стать «тёмной лошадкой» московских прокатов.

В парах и танцах на льду — сплошные дебюты

В танцах на льду наша команда понесла большие потери в виде Виктории Синициной/Никиты Кацалапова, Александры Степановой/Ивана Букина и Дианы Дэвис/Глеба Смолкина, которые пропустят старт из-за того, что находятся в США. Тем не менее в «Мегаспорте» будет на кого посмотреть: поклонников фигурного катания ждёт масса дебютов. Из юниоров вышли Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Также выступят три новообразовавшихся дуэта: Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

В парах тоже будут свои новички — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Однако основное внимание будет приковано к противостоянию Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Евгении Тарасовой/Владимира Морозова, ставшими лучшими представителями России на Играх. Третьей пары страны — Александры Бойковой/Дмитрия Козловского — не будет из-за травмы партнёра, но от этого контрольные прокаты менее интересными не станут. Будет невероятно жарко!