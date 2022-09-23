Алексей Мишин рассказал о болезни Елизаветы Туктамышевой и травме Семененко в Куршевеле

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о болезни чемпионки мира 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой, из-за которой та столкнётся со сложностями на контрольных прокатах в ближайшие выходные. Также он вспомнил травму Евгения Семененко, которую тот получил на летних сборах в Куршевеле (Франция).

«Есть два момента, которые осложнят наши выступления на контрольных прокатах. Первый — это болезнь Лизы Туктамышевой, она за несколько дней до Новогорска плохо себя почувствовала, неделю не каталась. И второй момент — травма Жени Семененко, которую он получил ещё на прокатах в Куршевеле. Динамика у него позитивная, но боль ещё сохраняется.

В силу этих обстоятельств Женя и Лиза выступят на прокатах в «Мегаспорте» с упрощённым контентом. Лиза будет кататься без тройного акселя, а Женя — без четверных. Но они постараются показать программы так, как задумано хореографом и как мы над ними работали, чтобы донести смысл до зрителей и заслужить их симпатии», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина: