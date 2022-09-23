Президент «Самбо-70»: Камиле Валиевой приходится испытывать давление со стороны Запада

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение, что олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева сталкивается с давлением со стороны стран Запада. Напомним, в личном турнире на ОИ-2022 в Пекине 15-летняя на тот момент Валиева выступала на фоне новостей о проваленном допинг-тесте. Её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Она всегда в форме, однозначно была бы в лидерах мировых рейтингов. Она только недавно пришла в большой спорт, и ей приходится сталкиваться со всеми тяжестями не только тренировочного процесса, но и давления со стороны Запада. Она всё это выдерживает и снова показывает свой высокий уровень.

Не хочу говорить заранее. Она сейчас тренируется и находится в хорошей форме. Мы понимаем приблизительно, что ждать нам от всего этого. Но что будет, то будет, мы готовы к любым проблемам. Она закалённая борьбой спортсменка, закалённая отношением людей с западного мира. Тем, как они к относятся к нашим спортсменам. Я уверен, что мы увидим её на российских соревнованиях. Желаю ей стойкости и успехов, радовать болельщиков», — цитирует Лайшева «Татар-информ».

Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина: