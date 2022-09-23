Трусова согласилась встать на лыжи и научить Большунова кататься на коньках
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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на приглашение от Александра Большунова.
Трёхкратный олимпийский чемпион в интервью «Чемпионату» обещал научить Трусову кататься на лыжах, если Александра пригласит его на тренировку.
«Я его уже зову на каток. Я уже попросила агента связаться с Александром и пригласить его. Мне это интересно, я люблю разные виды спорта. Будет забавно поучить его кататься на коньках и взять у него уроки катания на лыжах.
С чего начну тренерскую деятельность? Что попросит! Постараюсь, во всяком случае.
Предлагаете со шнуровки коньков? Да ладно! Там любой справится!» — приводит слова Трусовой «Комсомольская правда».
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