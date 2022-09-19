«Прыжок в один оборот сделаю». Большунов — о желании попробовать себя в фигурном катании

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира россиянин Александр Большунов ответил на вопрос, в каком виде спорта хотел бы себя попробовать. Летом Александр попробовал себя в гребле и гимнастике.
– Ещё в каком-то виде спорта готовы себя попробовать?
– В любой момент. Хоть в фигурном катании можно попробовать. Я прыжок в один оборот сделаю, но без коньков. А на коньках нужно подготовиться.
– Если Саша Трусова пригласит на тренировку…
– Приду (смеётся). А я бы на лыжах её поучил кататься. Это реально интересно, когда ты чему-то можешь научиться от кого-то и научить другого человека, – рассказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Читайте полное интервью с Большуновым в ближайшее время на «Чемпионате».
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