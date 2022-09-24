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Александр Самарин отказался комментировать информацию о своей мобилизации

Александр Самарин отказался комментировать информацию о своей мобилизации
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Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019, российский фигурист Александр Самарин отказался комментировать информацию о том, что якобы получил повестку из военкомата.

Об этом ранее сообщила капитан команды Paradise по синхронному фигурному катанию Анна Шкурдай. Её слова опровергла тренер Самарина Светлана Соколовская.

«Все комментарии после прокатов, я в них участвую», — приводит слова Самарина ТАСС.

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны 300 тысяч человек.

Сегодня, 24 сентября, на арене «Мегаспорт» в Москве начинаются контрольные прокаты фигуристов сборной России. Самарин значится в списке участников.

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