Ирина Хавронина — о контрольных прокатах сборной России: приятно, что был полный зал

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свой ритм-танец на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Мы стараемся показывать хорошее катание на каждом старте, готовимся к каждому старту одинаково, с таким же упорством и настроем.

В этом году у нас ритм-танец – в стиле латино, хотим показывать настоящие танцы и просто получать удовольствие от своего же катания.

Впечатления от выступления на взрослых прокатах очень хорошие, приятно, что полный зал был. Очень круто, что наша федерация устраивает столько стартов, чтобы мы не теряли форму и всегда были готовы к сезону.

Из чемпионов прошлых лет в танцах на льду на кого равняемся? У нас нет такой задачи — главное, чтобы мы получали удовольствие от своего катания, показывали хорошее, техничное и скоростное катание. Как таковых кумиров нет — мы просто смотрели на лучших, брали какие-то фишки, старались за счёт насмотренности улучшать своё катание», — передаёт слова Хаврониной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.