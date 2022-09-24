Устенко: в сложный сезон оказаться на внутренних стартах — это только одно удовольствие

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились впечатлениями от выступления на контрольных прокатах сборной России.
«Сезон будет интересным. Пока не будем загадывать, ведь ситуация интересная. А так мы очень рады, что федерация сделала всё возможное, чтобы мы выступали, практиковались и оставались в спорте. Спасибо им за это. Я думаю, соревнования по показательным – звучит интересно», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Очень необычно, для нас это точно в новинку. Мы бы хотели воспользоваться шансом по полной программе показать всё, на что мы способны. Ну и в столь сложный сезон оказаться на внутренних стартах — это только одно удовольствие.
Не хочется с кем-то сразиться, хочется побыть на одном льду с такими великими и профессиональными спортсменами мирового уровня. Каждый раз в шоу, если попадётся возможность просто оказаться рядом с такими профессионалами, — это не только удовольствие, но и безграничный опыт, который нужно черпать из раза в раз», — сказал Устенко.
Видео: Фрагмент произвольного танца Дэвис и Смолкина
- 24 сентября 2022
-
17:14
-
17:10
-
17:00
-
16:49
-
16:48
-
16:46
-
16:39
-
16:16
-
16:12
-
16:11
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:00
-
14:00
-
13:49
-
11:54
-
10:15
-
09:50
-
00:19
- 23 сентября 2022
-
23:29
-
22:58
-
22:38
-
21:25
-
21:16
-
21:00
-
19:07
-
18:55
-
18:47
-
18:23
-
17:58
-
17:49
-
16:58
-
16:06
-
16:01