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Устенко: в сложный сезон оказаться на внутренних стартах — это только одно удовольствие

Устенко: в сложный сезон оказаться на внутренних стартах — это только одно удовольствие
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Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились впечатлениями от выступления на контрольных прокатах сборной России.

«Сезон будет интересным. Пока не будем загадывать, ведь ситуация интересная. А так мы очень рады, что федерация сделала всё возможное, чтобы мы выступали, практиковались и оставались в спорте. Спасибо им за это. Я думаю, соревнования по показательным – звучит интересно», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Очень необычно, для нас это точно в новинку. Мы бы хотели воспользоваться шансом по полной программе показать всё, на что мы способны. Ну и в столь сложный сезон оказаться на внутренних стартах — это только одно удовольствие.

Не хочется с кем-то сразиться, хочется побыть на одном льду с такими великими и профессиональными спортсменами мирового уровня. Каждый раз в шоу, если попадётся возможность просто оказаться рядом с такими профессионалами, — это не только удовольствие, но и безграничный опыт, который нужно черпать из раза в раз», — сказал Устенко.

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