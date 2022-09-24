Софья Муравьёва: четверные возможны. Какие именно — секрет

Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала выступление с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Ощущения незабываемые, очень рада выступать для публики, для себя. Короткую программу ставил Дмитрий Михайлов, также мы работали над ней с Сергеем Дмитриевичем (Алексеевым. — Прим. «Чемпионата»). Он проделал огромную работу со мной, работаем и по сей день. Каждый день какие-то доработки, изменения.
Падение с тройного акселя? Ну это начало сезона, даже если он не получился сегодня, я обещаю, он обязательно получится завтра. Это всё равно наработка в будущем.
Четверные возможны. Какие именно — секрет. Но мы всегда работаем над сальховом, тулупом. Пока же – восстановительный период после травмы», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Видео: Муравьёва исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа
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