Трусова — о Кондратюке: всегда катаюсь для него и для зрителей. Мне приятна поддержка
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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась эмоциями от разминки на контрольных прокатах сборной России в Москве.
«У Марка сегодня выступление, он смотрит по телефону. Но я всегда катаюсь для него и для зрителей. Мне очень приятна поддержка, очень приятно было и на разминке кататься. Я больше получала удовольствие, чем разминалась», — сказала Трусова в эфире Первого канала.
Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе.
Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, откуда на сезон-2020/2021 она уходила в академию Евгения Плющенко, Кондратюк – у Светланы Соколовской.
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