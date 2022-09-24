Трусова — о Кондратюке: всегда катаюсь для него и для зрителей. Мне приятна поддержка

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась эмоциями от разминки на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«У Марка сегодня выступление, он смотрит по телефону. Но я всегда катаюсь для него и для зрителей. Мне очень приятна поддержка, очень приятно было и на разминке кататься. Я больше получала удовольствие, чем разминалась», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе.

Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, откуда на сезон-2020/2021 она уходила в академию Евгения Плющенко, Кондратюк – у Светланы Соколовской.