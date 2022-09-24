Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова призналась, что выступает на контрольных прокатах сборной России с травмой.

«Настроение отличное, но надо сказать, что я сейчас в сберегательном режиме, у меня травма спины. Я почти не каталась, но решила выступать, потому что меня ждут болельщики. Неделю не каталась, неделю был один лёд. Я бы вообще не каталась, если бы не выступления. Я каталась, а потом меня отпускали», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, откуда на сезон-2020/2021 она уходила в академию Евгения Плющенко. В произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине Трусова приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила в борьбе за золотую медаль соотечественнице Анне Щербаковой.